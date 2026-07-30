Aumentan a 28 los muertos en el terremoto de Japón

La cifra de muertos en a causa del fuerte terremoto que sacudió Japón sigue aumentando. Prácticamente dos días después de que tuviera lugar el seísmo de 7,1 en la escala de Richter, al que siguió otro temblor con un punto menos de magnitud, son ya 28 personas las que han fallecido.

Algunas de las personas que han perdido la vida se encontraban dentro de un centro comercial que se derrumbó y en el que, además, se produjo una explosión justo después del temblor. Entre ellas, se encuentran al menos dos chicas de veinte años. El terremoto, que llegó a activar la alerta de tsunami, también causó daños en una fábrica de papel, donde igualmente se registraron víctimas mortales. Además, la cadena japonesa Asahi informó asimismo de una persona que falleció en el hospital tras haber sido localizada con vida entre los escombros de su vivienda.

Además, de acuerdo con informaciones recogidas por la agencia de noticias Kyodo, más de 10.000 personas permanecen en centros de evacuación.

Los seísmos dejan también daños generalizados en la prefectura de Kumamoto, en la isla japonesa de Kyushu, en forma de edificios derrumbados, incendios y estragos en las carreteras de la zona afectada.

Ante lo sucedido, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, se ha comprometido a acelerar el desembolso de ayudas urgentes a los afectados, mientras se suministran a las localidades golpeadas por el temblor productos de primera necesidad, como alimentos, agua o papel higiénico, pero también vehículos eléctricos.