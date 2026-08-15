Los trabajadores extranjeros ya representan el 15,6% de los afiliados a la Seguridad Social en España

La Seguridad Social ha superado por primera vez los 3,5 millones de afiliados extranjeros en términos de afiliación media, hasta alcanzar los 3.512.223 trabajadores en julio, lo que supone un incremento de 420.875 personas en el último año. Los trabajadores de otros países representan ya el 15,6% del total de afiliados a la Seguridad Social en España.

La afiliación extranjera creció un 13,6% interanual, muy por encima del aumento del 2,9% registrado por el conjunto del sistema. En términos desestacionalizados, el número de afiliados extranjeros se situó en 3.407.558, tras sumar 408.333 trabajadores en los últimos doce meses.

El crecimiento de la población trabajadora extranjera mantiene así una trayectoria sostenida. Desde junio de 2022, el número de afiliados de otros países ha aumentado en más de 1,2 millones y, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el 46,3% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros.

Uno de los elementos destacados de la evolución es el avance del trabajo por cuenta propia. El número de autónomos extranjeros supera ya los 531.000, después de registrar un crecimiento interanual del 9,2%, reflejo del creciente peso de los trabajadores de otros países también en el emprendimiento.

Asimismo, el proceso extraordinario de regularización ha comenzado a tener impacto en las estadísticas de afiliación. A 30 de julio, 262.475 personas ya figuraban de alta en la Seguridad Social como consecuencia de este proceso, la mayoría de ellas como trabajadores por cuenta ajena. En concreto, 213.883 personas, el 81,5%, estaban encuadradas en el Régimen General, mientras que 12.675, un 4,8%, eran autónomos.

Del total de afiliados extranjeros registrados en julio, 2.010.267 eran hombres y 1.501.956 mujeres, de modo que estas últimas representan ya cerca del 43% del colectivo. Alrededor del 27,5% de los trabajadores extranjeros procede de países de la Unión Europea.

Marruecos continúa siendo el país de origen con mayor número de afiliados a la Seguridad Social española, con 415.310 cotizantes. Le siguen Colombia, con 347.467, y Rumanía, con 342.555. A continuación figuran Venezuela, Italia, China, Perú y Ucrania.

La presencia de trabajadores extranjeros es especialmente significativa en determinados sectores. En hostelería representan el 32,9% de los afiliados, mientras que en agricultura suponen el 28% y en construcción, el 26,6%. También tienen un peso relevante en actividades administrativas, con un 19,5%, y transporte, con un 18,4%.

En los sistemas especiales de la Seguridad Social su presencia es todavía mayor: los trabajadores extranjeros representan el 46,7% de los afiliados al Sistema Especial del Hogar y el 39,2% del Sistema Especial Agrario.

Por otro lado, los datos reflejan una mejora en la estabilidad del empleo extranjero. El 86,4% de los trabajadores extranjeros cuenta con contrato indefinido, frente al 58,9% de media registrado entre 2017 y 2021, antes de la reforma laboral. La tasa de temporalidad se sitúa en el 13,6%, prácticamente en línea con la de los afiliados nacionales, que alcanza el 13,4%.

El avance de la afiliación extranjera se produce, por tanto, tanto por el aumento del número de trabajadores como por una mayor diversificación de su presencia en el mercado laboral español, con un peso creciente en el empleo asalariado, el trabajo autónomo y sectores de actividad muy diversos.