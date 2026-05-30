Trece apellidos españoles, al borde de la desaparición: algunos apenas los conservan una veintena de personas

Un total de trece apellidos históricos españoles están a punto de desaparecer. Algunos de ellos son llevados actualmente por menos de veinte personas en todo el mundo, según revela un estudio elaborado por MyHeritage plataforma especializada en genealogía y pruebas de ADN.

El informe alerta sobre la progresiva desaparición de apellidos ligados durante siglos a pequeñas comunidades rurales, oficios tradicionales o territorios muy concretos de la Península Ibérica. Frente a la enorme presencia de apellidos como García, González o Fernández, sobreviven otros linajes minoritarios que hoy apenas conservan descendencia suficiente para garantizar su continuidad.

Los trece apellidos identificados en el estudio son: Zuzunaga, Urriaga, Pedrafita, Teixugueira, Sogorb, Ginebrosa, Manteiro, Anteportamlatinam, Vacelar, Jubitero, Arcea, Esmeriz y Pucho.

Muchos de ellos conservan una fuerte vinculación territorial. Zuzunaga y Urriaga hunden sus raíces en el País Vasco; Pedrafita y Teixugueira remiten a la tradición rural gallega; Sogorb procede de la localidad castellonense de Segorbe; mientras que Ginebrosa mantiene relación con el municipio turolense de La Ginebrosa. Otros, como Anteportamlatinam, destacan por su excepcional singularidad y su origen en el latín medieval.

El estudio explica que muchos de estos linajes nacieron asociados a lugares concretos, accidentes geográficos, árboles, actividades ganaderas o comunidades rurales que con el paso del tiempo fueron perdiendo población. El despoblamiento del medio rural, las migraciones y el propio sistema tradicional de transmisión patrilineal de los apellidos han acelerado una desaparición silenciosa.

La investigación también destaca que algunos de estos apellidos sobrevivieron durante siglos a guerras, migraciones y transformaciones sociales, pero hoy se enfrentan a una erosión demográfica que amenaza con borrarlos definitivamente.

Desde señalan que la desaparición de estos apellidos supondría perder “siglos de historia, identidad y memoria cultural”. Por ello, la plataforma anima a documentar árboles genealógicos y preservar los registros familiares antes de que estos linajes desaparezcan de los registros civiles.

El estudio recuerda además que reconstruir apenas diez generaciones familiares permite recuperar la memoria de más de mil antepasados, convirtiendo la genealogía en una herramienta de conservación histórica y cultural.