Una treintena de muertos por ébola en las últimas horas en el Congo acerca la cifra de fallecidos a los 900

Entierro de un caso de ébola en la República Democrática del Congo

El último balance oficial del brote de ébola que azota a la República Democrática del Congo eleva a 864 los muertos por la enfermedad tras sumar 36 más en las últimas horas.

Hasta ahora hay 2.181 casos confirmados, incluidos 722 pacientes aislados u hospitalizados y 412 personas recuperadas.

La conflictiva provincia de Ituri sigue siendo el epicentro de la epidemia, con 44 nuevos casos confirmados y 20 nuevas recuperaciones.