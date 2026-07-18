Una treintena de muertos por ébola en las últimas horas en el Congo acerca la cifra de fallecidos a los 900

Brote de ébola

Entierro de un caso de ébola en la República Democrática del Congo
Entierro de un caso de ébola en la República Democrática del Congo

El último balance oficial del brote de ébola que azota a la República Democrática del Congo eleva a 864 los muertos por la enfermedad tras sumar 36 más en las últimas horas.

Hasta ahora hay 2.181 casos confirmados, incluidos 722 pacientes aislados u hospitalizados y 412 personas recuperadas.

La conflictiva provincia de Ituri sigue siendo el epicentro de la epidemia, con 44 nuevos casos confirmados y 20 nuevas recuperaciones.

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