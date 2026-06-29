La cifra de fallecidos a causa del ébola en el Congo se duplica en dos semanas

El brote de ébola que está azotando la República Democrática del Congo no deja de crecer. Con respecto al balance publicado hace dos semanas, el número de fallecidos se ha duplicado, al pasar de 181 a un total de 360; mientras los 780 contagios se han convertido ya en 1.274.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades por contener la propagación del brote declarado a mediados de mayo en el país africano, a lo largo de las últimas 24 horas se han detectado hasta 239 nuevos casos y se ha anotado la muerte de 70 personas por esta causa.

Si bien el grueso de los casos sigue apareciendo en la provincia de Ituri, en dos de las provincias controladas por el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo, Kivu Norte y Kivu Sur, se registran ya contagios y fallecimientos a causa del ébola, lo cual preocupa especialmente por la cantidad de desplazamientos que pueden darse desde estas zonas.

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Entre advertencias sobre la magnitud de este brote de ébola, la OMS ya lo ha declarado como una emergencia de salud pública de interés internacional y el gobierno del Congo ha decretado la prohibición de todas las reuniones que puedan convocar a un gran número de personas, a fin de frenar la difusión del virus. Para la oposición, no obstante, esta medida esconde un intento de impedir las movilizaciones convocadas contra el presidente por el proyecto de ley con el que se habilitaría a sí mismo para presentarse a un tercer mandato al frente del país.

Al margen de los casos detectados en el Congo, en Uganda también hay 19 contagios y dos fallecidos a causa de este virus; mientras en Francia se encuentra el único caso presente en Europa de este nuevo brote.

Aunque la tasa de letalidad del virus del ébola ronda el 50%, las autoridades congoleñas sitúan la de este brote ligeramente por encima del 28% tras indicar que hay 180 recuperados y más de medio millar de pacientes en aislamiento.

La República Democrática del Congo se considera el país del mundo con más experiencia en el manejo del ébola tras enfrentar más de una docena de brotes desde 1976, la fecha en la que se identificó este virus a orillas del río Ébola, del que tomó su nombre. La última gran oleada de casos fue el año pasado, y se declaró su conclusión en diciembre.