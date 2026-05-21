Trump advierte de que las negociaciones con Irán están "justo en el límite"

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán están "justo en el límite", de modo que la solución al conflicto "se precipitará muy rápidamente". Es la opinión de hoy del presidente Trump, quien a pesar de que en días pasados mantuvo que no tenía prisa por resolver la situación generada en Oriente Próximo, avanza ya que la solución no tardará en darse.

"Estamos preparados para actuar. Tenemos que obtener las respuestas adecuadas, es decir, respuestas totalmente satisfactorias al 100%, y si lo conseguimos, ahorraremos mucho tiempo, energía y vidas", ha planteado el inquilino de la Casa Blanca, para agregar también que nuevos ataques sobre una nación que ya está "derrotada" en caso de que sus autoridades no se avengan a un pacto.

En todo caso, no ha escatimado elogios para la representación iraní, a la que ha definido como "gente muy buena" y "mucho más razonable" que la anterior cúpula de poder, que en su mayoría ha sido asesinada en los ataques de Estados Unidos e Israel. "Estamos tratando con personas con talento y gran capacidad intelectual, y estamos bastante impresionados por ello. Así que, con suerte, esas personas llegarán a un acuerdo que será fantástico para todos", ha ponderado.

En paralelo a sus declaraciones a los medios desde la base Andrews, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha sostenido que "todas las opciones siguen abiertas" de cara a poner fin al conflicto, mientras el portavoz del ministerio de Exteriores del país centroasiático ha confirmado a la televisión iraní IRIB que su gobierno está estudiando la última propuesta de Washington.

Los presidentes de Rusia y China, aliados tradicionales de Teherán, firmaron ayer un comunicado conjunto en el que criticaban los ataques militares de Estados Unidos sobre Irán y advertían de que reanudar los ataques sería "inaceptable", de modo que situaban como única opción viable en estos momentos la de persistir en las negociaciones.