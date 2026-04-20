La tregua en Líbano se tambalea con ataques cruzados Israel y Hezbolá

La tregua en Líbano, apenas tres días después de su entrada en vigor, empieza a tambalearse tras los ataques cruzados registrados entre Israel y Hezbolá en la frontera sur del país mediterráneo.

Inicialmente, el ejército de Israel ha "eliminado" a un miembro de la milicia chií que, a su entender, suponía "una amenaza directa" por el modo en el que "se acercó" a las fuerzas armadas del país hebreo.

Y, a renglón seguido, el mismo ejército ha confirmado un ataque contra "una lanzadera cargada y preparada para disparar", por lo que también suponía "una amenaza directa".

En paralelo, ha reiterado su llamamiento a la población libanesa para que no vuelva a sus hogares en el sur de Líbano, en medio de la campaña de demoliciones acometida por las fuerzas armadas israelíes.

Por su parte, Hezbolá ha reivindicado hoy su primer ataque contra estas tropas desde la entrada en vigor del alto el fuego: "explosivos colocados previamente detonaron al paso de ocho blindados", ha destacado, para apuntar que destruyó cuatro carros de combate.