Trump asegura que el acuerdo con Irán se firmará mañana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que el acuerdo provisional con Irán se firmará mañana y que la firma permitirá la reapertura del estrecho de Ormuz.

"Está previsto que se firme mañana el acuerdo e inmediatamente después de la firma el estrecho de Ormuz estará abierto para todos", ha afirmado Trump en sus redes sociales.

Trump ha resaltado que el acuerdo incluye que Irán no tenga armas nucleares "ni comprándolas, ni desarrollándolas ni de ninguna otra forma" y ha comparado esta situación con el Plan Integral de Acción Conjunta, el acuerdo nuclear de 2015, que, según Trump, era "una vía fácil, bonita y cómoda hacia un arma nuclear", de lo que responsabilizó a Barack Obama.

"Mi acuerdo con Irán es exactamente lo contrario: ¡un muro para el arma nuclear!", ha destacado. De hecho, ha asegurado que "Irán ya no quiere armas nucleares" y que su "relación con Irán es muy distinta y mejor que la que tenían las administraciones anteriores".

El inquilino de la Casa Blanca ha señalado a Obama y a su sucesor, Joe Biden, "pagaron cientos de miles de millones de dólares" a Irán, entre ellos 1.700 millones de dólares en efectivo. En cambio, ahora "no habrá nada de dinero que camibie de manos".

"En el momento apropiado, cuando todo se calme, iremos y conseguiremos el polvo nuclear que está enterrado bajo las montañas de granito gracias a nuestros bellos bombarderos B-2 y sus brillantes pilotos (...) y será rebajado y destruido en Irán o en Estados Unidos", ha asegurado.

Trump ha manifestado de nuevo su disposición a "colaborar" con Irán dentro del contexto de Oriente Próximo. "Esperamos que este proceso funcione rápida, fácil y cómodamente. Si no, tenemos la alternativa definitiva ¡que esperamos que no se vuelva a utilizar jamás!", ha añadido.

Las palabras de Trump llegan después de que Pakistán anunciase la firma del acuerdo mañana y de que Irán descartase que realmente vaya a producirse en menos de 24 horas.