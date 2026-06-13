Pakistán prevé que Irán y EEUU firmen el acuerdo de paz "en 24 horas"

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha anunciado que "probablemente" el acuerdo entre Irán y Estados Unidos se firmará electrónicamente en las próximas 24 horas, sellando así un pacto provisional que abre la puerta a 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear iraní y el estrecho de Ormuz, entre otras cuestiones.

"Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Probablemente se finalizará en las próximas 24 horas en las que Pakistán se prepara para la firma electrónica del acuerdo de paz inmediatamente después y para las negociaciones a nivel técnico de la próxima semana", ha explicado Sharif en redes sociales.

"Confiamos en que este histórico acuerdo de paz siente unas bases firmes para una paz duradera", ha agregado.

De materializarse, tendrá lugar cuatro días después del anuncio de Trump de que suspendía los ataques contra Irán tras unas "conversaciones al más alto nivel" las autoridades de la república islámica en las que se habían acordado los "puntos finales" del acuerdo.

Por su parte, Irán se ha limitado a matizar que "tan pronto" como las autoridades "competentes" hayan llegado a una conclusión sobre las negociaciones, lo anunciarán, en el marco de las negociaciones abiertas, con mediación de Pakistán, tras el alto el fuego alcanzado el 8 de abril, marcado por recientes intercambios de ataques.

En un principio fuentes de la negociación apuntaban a una firma del memorándum en Ginebra, Suiza, pero podría atrasarse hasta que se celebre la cumbre de líderes del G7 prevista para la próxima semana en Evian, en los Alpes franceses, del 15 al 17 de julio.