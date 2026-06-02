Trump asegura que las conversaciones con Irán han continuado "sin interrupción"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que Irán no ha llegado a materializar su amenaza de suspender las conversaciones de paz en represalia por los ataques de Israel sobre Líbano.

"Las conversaciones entre nosotros han continuado sin interrupción, incluso hace cuatro días, hace tres días, hace dos días, hace un día y hoy", ha sostenido a través de sus redes sociales, en las que ha agregado que "nunca se sabe adónde conducirán".

En todo caso, ha apelado a sellar un pacto que conduzca a la reapertura del estrecho de Ormuz y a devolver la estabilidad a Oriente Próximo. "Como le dije a Irán: Es hora, de una forma u otra, de que lleguéis a un acuerdo. ¡Lleváis 47 años haciendo esto y no se puede permitir que siga así por más tiempo!", ha finalizado.