Trump carga contra quienes critican su acuerdo con Irán: "Estúpidos"

El mismo día que se ha cancelado el encuentro entre Estados Unidos e Irán, ya con el acuerdo de paz firmado aunque con muchas cuestiones pendientes de negociación, Trump ha cargado contra quienes señalan que Teherán sale beneficiado con la aprobación de un documento que no le impone excesivas cesiones y, en cambio, le reporta ingentes beneficios económicos.

"Los idiotas de los demócratas dicen que Irán está mejor ahora que hace cuatro meses. ¿Cómo puede haber gente tan estúpida?", ha recriminado a la oposición el inquilino de la Casa Blanca, que ha obviado así las críticas de destacados miembros de su partido.

Entre ellas, la del senador de Texas Ted Cruz, quien ha puesto sobre la mesa que "dar miles de millones de dólares a unos fanáticos teocráticos no es buena idea" o la del senador por Louisiana Bill Cassidy, quien ha calificado este pacto como "el peor error de política exterior de las últimas décadas", toda vez que Irán volverá a utilizar el estrecho de Ormuz como palanca de presión en el futuro. Es más, se ha preguntado para qué ha servido una guerra de la que Irán sale mucho mejor de lo que entró, a diferencia de Estados Unidos. Teherán llegaba "asfixiado" por las sanciones que ahora se levantarán, sumadas a las inversiones para reconstrucción, mientras Washington ha pagado con la vida de trece soldados y sus ciudadanos, con "miles de millones en las gasolineras".

Sin embargo, estas opiniones no parecen haber hecho mella en Trump, que ha insistido en que la guerra "ha debilitado a Irán", en la medida que "ya no tiene" armamento ni capacidades militares.

Además, ha avanzado que dejará agotar los sesenta días estipulados para sentarse a negociar con Irán, para así jugar con su "desesperación", porque "están acabados". Además, ha asegurado que las autoridades iraníes "no recibirán ni un céntimo" del fondo de recuperación, dotado con 300.000 millones de euros, que se acompañará del levantamiento de las sanciones al petróleo iraní y sus derivados y a la liberación de los activos del país congelados en el extranjero.