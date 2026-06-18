El estrecho de Ormuz: EEUU retira su bloqueo e Irán baraja el pago de una tasa

El estrecho de Ormuz, la ruta por la que transitaba cerca de una quinta parte del petróleo mundial antes de que Estados Unidos e Israel decidieran atacar a Irán, ha ido abriendo gradualmente a lo largo de esta semana, a medida que se avanzaba en la firma de un pacto que se produjo hace menos de 24 horas.

Y, aunque Washington ya anunció que disuelve el bloqueo naval a los puertos iraníes, y Teherán correspondió avanzando que también permitirá el flujo marítimo sin incidentes, todavía persisten dudas sobre qué ocurrirá una vez transcurran los sesenta días que ambas delegaciones se han dado para perfilar las distintas cuestiones.

De hecho, distintos medios de comunicación iraníes atribuyen a Mohammed Baqer Ghalibaf, el negociador jefe de la república islámica, el plan para que, consumido ese plazo, los petroleros tengan que asumir algún tipo de peaje o tarifa de navegación para entrar o salir del golfo Pérsico.

En este contexto de incertidumbre sobre esta importante ruta comercial, el petróleo, que había vuelto a experimentar durante la jornada de hoy una nueva bajada a mínimos en los últimos tres meses, ha terminado la jornada registrando un pequeño repunte y pasa a situarse en el entorno de los 80 dólares por barril.

El acuerdo de paz

Después de firmar el acuerdo con Irán, el presidente Trump ha recibido numerosas críticas —incluso dentro de su propio partido— por las cesiones que incorpora, de modo que no se prevé que vaya a aceptar ningún otro modelo de paso por Ormuz que no sea el de un paso libre y seguro, en línea con las disposiciones del derecho marítimo internacional.

No obstante, al temor de que la circulación no vuelva al punto cero le ha puesto voz el senador republicano por Louisiana Bill Cassidy. "Irán ha aprendido que amenazar el estrecho de Ormuz funciona y, sin duda, lo utilizará como moneda de cambio en el futuro", ha advertido, para calificar el acuerdo sellado por el inquilino de la Casa Blanca como "el peor error de política exterior de las últimas décadas".