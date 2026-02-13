Trump carga contra el presidente de Israel por no indultar a Netanyahu en sus casos de corrupción

"Debería avergonzarse de sí mismo". Así de rotundo se ha mostrado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra su homólogo de Israel, Isaac Herzog, por no haber indultado todavía al primer ministro, Benjamin Netanyahu, implicado en varios casos de corrupción por delitos de fraude y aceptación de sobornos, entre otros.

Hace meses que el propio Trump salió en defensa del premier israelí, a quien ha vuelto a recibir en Washington esta semana, mientras se amontonan las críticas por sus excesos contra el pueblo palestino ya no solo en Gaza, sino también en Cisjordania, otro territorio que pretende anexionarse a pesar de tener en contra incluso a la Casa Blanca.

En todo caso, Trump mantiene que no debe ser culpado, como ya le trasladó a Herzog por carta, y ha insistido en que, de no hacerlo, debería ser el pueblo del país hebrero el que "debería avergonzarlo" por no ejecutar ese poder.

Por su parte, la oficina de Herzog ha indicado que aún no ha tomado una decisión sobre un eventual indulto a Netanyahu, y ha esgrimido que el caso requiere un dictamen jurídico previo por parte del Ministerio de Justicia, toda vez que "Israel es un Estado soberano regido por el imperio de la ley".

"Solo una vez completado ese proceso, el presidente Herzog considerará la solicitud de acuerdo con la ley, los mejores intereses del Estado de Israel, guiado por su conciencia y sin ninguna influencia de presiones externas o internas de ningún tipo", ha señalado en un comunicado recogido por el diario The Times of Israel.