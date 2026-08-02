Trump da marcha atrás en sus amenazas contra Irán a instancias de Arabia Saudí

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pasado en pocas horas de amenazar a Irán con "un terror militar, una fuerza y un poderío no vistos desde la II Guerra Mundial" a acatar la petición de Arabia Saudí y poner los ataques en suspenso.

Sobre la base de un acuerdo con Teherán, que las autoridades de la república islámica han desmentido poco después, Trump ha cancelado las maniobras militares "por el bien del mundo y, asimismo, por la supervivencia de un Irán próspero" y, además, ha sostenido que Israel "se une a este compromiso".

Eso sí, el inquilino de la Casa Blanca ha vuelto a urgir "la apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz y el fin de la amenaza nuclear iraní".

Petición de Arabia Saudí

En concreto, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, ha trasladado por teléfono a Trump "la necesidad de dar prioridad al diálogo para rebajar las tensiones" en la región, así como "la importancia de realizar todos los esfuerzos posibles para lograr una distensión que allane el camino hacia soluciones diplomáticas que arrojen resultados positivos (...) y evitar verse arrastrados a un conflicto más amplio".

Antes, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, había asegurado que "cualquier acto hostil" por parte del país norteamericano o de Israel con "participación y complicidad" de sus socios regionales recibiría "una respuesta decisiva y proporcionada" de Teherán.

Sin acuerdo sobre Ormuz

De hecho, Araqchi comunicó ayer por la noche a su homólogo saudí, Faisal bin Farhan, que la situación en Ormuz no ha cambiado un ápice y que su país está preparado para responder a cualquier ataque. La conversación con el diplomático saudí, a su vez, fue reproducida por el príncipe heredero del reino árabe en la llamada telefónica que ha mantenido hoy con Trump.

Rusia, aliada iraní, ha expresado de un tiempo a esta parte su frustración con el devenir de las negociaciones, como demuestran las declaraciones de hoy de su representante permanente ante la ONU, Mijail Ulyanov, sobre que estas conversaciones sobre la crisis en Oriente Próximo se están convirtiendo en un galimatías.

"Aquí empieza a haber demasiadas declaraciones contradictorias sobre la búsqueda de un acuerdo, y la mayoría proceden de Washington", ha lamentado el diplomático ruso.