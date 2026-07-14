Trump declara "abierto" el estrecho de Ormuz mientras EEUU intensifica los ataques sobre Irán por tercera noche consecutiva

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes que el estrecho de Ormuz permanecerá "abierto" y ha comunicado la imposición de una tasa del 20% sobre toda la carga que transite por esta estratégica vía marítima, al considerar que Washington actuará como "guardián" de la seguridad en la zona. El anuncio coincide con una nueva escalada militar, después de que el Ejército estadounidense lanzara ataques contra Irán por tercera noche consecutiva.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Trump afirmó que Estados Unidos está restableciendo el denominado "bloqueo iraní", que, según explicó, únicamente impedirá el tránsito de barcos iraníes o vinculados a clientes de Irán. "Todos los demás países tendrán un uso justo y libre del estrecho", aseguró.

El mandatario estadounidense sostuvo que el nuevo recargo servirá para compensar los costes derivados de las operaciones de seguridad en una de las principales rutas comerciales del mundo. "Estados Unidos será reembolsado, a una tasa del 20% sobre toda la carga transportada, por todos los costes necesarios para proporcionar seguridad y protección en esta zona tan volátil del mundo", señaló, al tiempo que indicó que la medida entrará en vigor "de inmediato".

Paralelamente, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó el inicio de una nueva oleada de ataques contra territorio iraní. Según el organismo militar, los bombardeos comenzaron a las 4.45 horas (10.45 en la España peninsular) y buscan "imponer un alto coste a las fuerzas iraníes" y reducir su capacidad para atacar a civiles y al transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.

Horas antes, Trump había advertido en una entrevista con el canal Salem News Channel de que Estados Unidos iba a "golpear muy fuerte" a Irán durante la noche del lunes y también a lo largo del martes. "No hay una maldita cosa que puedan hacer al respecto", afirmó el presidente estadounidense.

Por su parte, el Ejército iraní aseguró haber respondido con ataques mediante drones y misiles contra objetivos estratégicos estadounidenses en Kuwait y reivindicó además un ataque con misiles de crucero contra un "buque enemigo estadounidense". La Guardia Revolucionaria también informó de la destrucción de un dron estadounidense MQ-1 en el estrecho de Ormuz, según la agencia oficial IRNA.

La nueva escalada agrava la crisis abierta entre Washington y Teherán y aumenta la incertidumbre sobre la seguridad del estrecho de Ormuz, un corredor por el que transita una parte fundamental del comercio mundial de petróleo y gas.