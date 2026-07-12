Irán cierra el estrecho de Ormuz "hasta nuevo aviso" y EEUU bombardea el país: "'Pagará su mala decisión"

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha anunciado una nueva ofensiva militar contra Irán después de que la Guardia Revolucionaria atacara un buque comercial en el estrecho de Ormuz y decretara el cierre de esta estratégica ruta marítima "hasta nuevo aviso".

Según Washington, en la tercera ronda de ataques de la semana se han alcanzado alrededor de 140 objetivos militares iraníes, incluidos emplazamientos de misiles y drones, capacidades navales, depósitos de munición, redes de comunicación y puestos de vigilancia costera. En total, Estados Unidos asegura haber golpeado más de 300 objetivos durante los últimos días.

La operación se produce tras el incidente con el M/V GFS Galaxy, un portacontenedores con bandera de Chipre que, según Teherán, ignoró instrucciones de seguridad en la zona. Estados Unidos denuncia que el ataque provocó un incendio y graves daños en la sala de máquinas del buque, además de la desaparición de un miembro de la tripulación.

Pese al anuncio iraní del cierre del estrecho de Ormuz, el CENTCOM sostiene que el tránsito de embarcaciones mercantes continúa y acusa a Teherán de incumplir los compromisos adquiridos para garantizar la seguridad marítima en la región.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní justificó su actuación alegando que el barco había apagado sus sistemas de navegación, comprometiendo la seguridad del estrecho. Además, advirtió a Estados Unidos y a sus aliados de que cualquier acción militar adicional recibirá una “respuesta severa”.

La escalada se produce en un momento de máxima tensión entre ambos países, tras varios días de bombardeos cruzados y mientras continúan las negociaciones para garantizar la libre navegación por una de las rutas comerciales más importantes del mundo. El cierre de Ormuz amenaza con generar un fuerte impacto en los mercados energéticos internacionales y elevar aún más la inestabilidad en Oriente Próximo.