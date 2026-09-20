Trump desoye las advertencias sobre la IA y anuncia una agencia especial para "impulsar" su desarrollo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado anunciado la creación de una fuerza especial para la IA y la designación de un zar en su administración para impulsar y coordinar el desarrollo de la inteligencia artificial, respondiendo así a las advertencias en los últimos días por los principales líderes del sector ante el acelerado avance de esta tecnología.

En una publicación en sus redes sociales, el inquilino de la Casa Blanca ha vuelto a desestimar las advertencias emitidas sobre la el rápido desarrollo de la IA y, de hecho, ha prometido fomentar su desarrollo en Estados Unidos.

"De ninguna manera obstaculizaremos ni frenaremos el crecimiento de esta increíble industria. Al contrario, la valoraremos, la apoyaremos y velaremos por su desarrollo. Sin embargo, también estaremos atentos a las malas prácticas, y podemos hacerlo fácilmente con nuestro sistema de justicia penal y civil ya existente", ha recalcado, dejando claro así que cree suficientes las salvaguardas existentes.

Además, el presidente estadounidense ha comparado esta tecnología con otros acontecimientos históricos, como por ejemplo el desarrollo de internet, y lo ha calificado como "la próxima revolución industrial". Asimismo, cree que incluso su impacto "será más grande", llegando incluso a indicar que la IA podría aglutinar el 25% del PIB de Washington.

En este contexto, junto con la puesta en marcha de esta "Fuerza de la Inteligencia Artificial", cuyos detalles aún no se han hecho públicos pero que Trump ha comparado con la Fuerza Espacial, ha confirmado que formalizará en breve el nombramiento de un nuevo zar gubernamental para el sector, vacante desde que David Sacks concluyera su mandato como funcionario especial el pasado mes de marzo.