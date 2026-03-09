Trump asegura que “Israel habría sido barrido” por Irán sin la implicación de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a justificar su incursión militar en Irán en que la república islámica estaba “preparada para atacar”, a la vista de su preparación y su desarrollo armamentístico, pero ha ido un paso más allá al asegurar que “Israel habría sido barrido” en caso de no hacerlo.

“Iban a atacarnos en una semana. Seguro”, ha recalcado, al tiempo que ha aseverado que la ofensiva contra Irán está "prácticamente terminada" más de una semana después del inicio de los bombardeos. “En sentido militar, no les queda nada”, ha declarado Trump en una entrevista con la CBS.

Por tanto, ha concluido que el ataque “va a terminar muy rápido”. “No tienen Armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea. Sus misiles están destrozados, sus drones están siendo destruidos por todas partes”, ha enumerado así el parte de daños de la república centroasiática.

De este modo, en un contexto de fuerte alza del gas y el petróleo, el inquilino de la Casa Blanca ha adelantado sus estimaciones iniciales sobre la duración de esta guerra, que había calculado en “cuatro o cinco semanas”. Además, ha asegurado que está "pensando en tomar el control" del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas comerciales de combustible del mundo, para recuperar el tránsito de buques.

Posteriormente, en una comparecencia ante los medios, el presidente estadounidense ha anticipado la posibilidad de levantar ciertas sanciones al petróleo. Todo ello, después de que el Kremlin hiciera pública una llamada telefónica de Trump a Putin para abordar la solución al conflicto iraní.