Trump llama a Noruega "país de mierda" por no darle el Nobel de la Paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene vivo su deseo de hacerse con el Nobel de la Paz, un galardón que a su juicio "merece" por haber resuelto "ocho guerras", según sus propias cuentas, pero que Noruega se resiste a darle porque "se ha convertido en un país de mierda".

"No quiero a nadie de Noruega. No quiero tener nada que ver con Noruega. Francamente, Noruega apesta. Se ha convertido en un país de mierda, en realidad", ha espetado el mandatario durante un mitin en Michigan, en el marco de la carrera hacia las elecciones de mitad de mandato, las midterms, que se celebrarán el próximo 3 de noviembre.

Y es que a su enfado porque el comité noruego del Nobel no haya apostado por él y sí por "una liberal que trabaja en Naciones Unidas y de la que nadie ha oído hablar jamás", en alusión a la jurista sudaficana Navi Pillay, ha sumado el hecho de que sí se hubiera concedido esta distinción a Barack Obama sin ningún motivo aparente, desde su punto de vista.

Es por ello que ha juzgado que el prestigioso galardón "ha quedado desacreditado para siempre por un puñado de ideólogos radicales que son antidemocráticos y enemigos de la civilización".

En todo caso, el inquilino de la Casa Blanca ha recordado que la opositora venezolana, María Corina Machado, decidió regalarle su condecoración porque, según su relato, él lo merecía "más que cualquier otra persona".