Machado entrega su Nobel a Trump

La opositora venezolana María Corina Machado ha entregado su premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el encuentro que ambos han mantenido en el Despacho Oval.

Lo ha confirmado la propia Casa Blanca a través de las redes sociales, en un mensaje en que explica que fue un gesto de "reconocimiento y honor" al mandatario, quien, ennumerosas ocasiones, se ha declarado acreedor de este galardón.

Asimismo, el presidente Trump ha utilizado su propia red social para describir como "un gran honor" haber conocido a María Corina Machado. "Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo", ha destacado, al tiempo que ha confirmado haber recibido de su mano el premio Nobel por el trabajo que ha realizado. "Un gesto maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!", ha añadido.

Horas antes, la opositora venezolana había descrito el encuentro con el mandatario como "excelente" y había asegurado que Trump estaba a favor de "la libertad de Venezuela".

Si bien en el exterior de la Casa Blanca no había confirmado explícitamente si le había entregado el premio a Trump, como ella misma había planteado en fechas pasadas, sí comparó el gesto con el regalo que el general Lafayette concedió a Bolívar hace 200 años: una medalla con la cara del general Washington que el venezolano portó siempre.