Trump no descarta tener que "aniquilar" Irán y aventura la "caída" de Cuba

Con un triunfante discurso en el que incluso se ha reivindicado como un líder que "ha logrado la paz", Donald Trump ha utilizado la asamblea de la ONU para amenazar a varios países en distintos continentes y para legitimar de paso sus ataques contra civiles en aguas del Pacífico. Así, no ha dudado en plantear su disyuntiva en Oriente Próximo, entre aguardar a que Irán se avenga a firmar un acuerdo o "aniquilarlos rápidamente", y en lanzar una advertencia a toda Latinoamérica, con Cuba en el foco, utilizando para ello el ejemplo de su intervención militar en Venezuela.

Comenzando por la guerra que inició, de la mano de Israel, el pasado 28 de febrero, Trump ha reiterado expresiones que ya había empleado anteriormente contra Irán sobre la posibilidad de enviar "al infierno" a todo el país en caso de que —como augura— no se pueda sellar un pacto una vez concluidas las midterms en Estados Unidos, el próximo 3 de noviembre. De hecho, se ha mostrado convencido de que la dirigencia del país asiático pretende comprobar si las elecciones de mitad de mandato suponen un correctivo para los republicanos, pero ha tratado de desvincularse de esa cita en un momento de baja popularidad, según los sondeos publicados.

Mientras el Pentágono sigue pidiendo fondos al Congreso para sufragar el desembarco militar en Oriente Próximo, el presidente de Estados Unidos se ha preguntado si "se llegará a un acuerdo con Irán que les permita reconstruir y crear un país mucho más grande de lo que jamás ha sido" o si, por el contrario, debería "enviarlos al infierno sin ninguna posibilidad de sobrevivir y sin esperanza alguna de grandeza futura" para evitar que "vuelvan a matar y a destruir a personas y países". Y es que —ha insistido— "no hay mayor ejemplo de amenaza" que la que está enfrentando su ejército en el golfo Pérsico, pues Irán "es el principal patrocinador del terrorismo" y, por ello, es necesario impedir que desarrollen un programa nuclear.

"Espero que los europeos se den cuenta de esto, de que si hubieran logrado sus objetivos, habrían logrado expandir todo su terror por todas partes", ha subrayado durante su intervención, crítico una vez más con la falta de apoyo de la comunidad internacional a la hora de secundar su incursión militar en Teherán, no sin asegurar que en Teherán estaban "muy orgullosos" de haber desarrollado un misil "capaz de alcanzar Europa". "Como presidente de la nación más extraordinaria de la historia, no tengo interés en permitir que los peligros crezcan ni un día más, por lo que mientras otros hablan, yo actúo", ha recalcado.

"Mientras otros han hablado de paz, yo he logrado la paz. Mientras otros han ignorado las amenazas, yo las he enfrentado. Mientras otros han hablado de valentía, Estados Unidos la ha demostrado. Mientras otros han prometido fortaleza, yo la he utilizado para convertir a Estados Unidos en el país más poderoso del mundo", ha proclamado, sin dejar de contrastar su actuación frente a la de "otros presidentes" que prefirieron "ignorar" la situación que él ha descrito.

Latinoamérica

No obstante, Oriente Próximo no es el único punto de atención de Trump. "Nuestras acciones en Venezuela son la prueba de que Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra América se afiancen en ningún lugar del hemisferio occidental y, si es necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para salvaguardar los intereses nacionales vitales de Estados Unidos", ha amenazado así al continente latinoamericano en general, antes de detenerse en Cuba, un estado "absolutamente fallido".

Mientras la delegación cubana abandonaba la sala en señal de protesta, el inquilino de la Casa Blanca ha apuntado que el régimen "caerá" próximamente, debido a que su administración pretende "un cambio fundamental" en el sistema de gobierno de la isla.

Precio del petróleo

Al hilo de ello, después de aventurar que pronto bajará el precio del petróleo, ha destacado su control sobre el crudo venezolano y el hecho de que maneja "más del 60% del petróleo del mundo" al sumar el de Estados Unidos y el de Venezuela.

"Fue una guerra, pero es, quizás, el mayor acuerdo jamás realizado. Al vencedor le corresponde el botín", se ha explayado, en presencia de Delcy Rodríguez.

Sanciones contra Rusia

Finalmente, ha reparado en la guerra lanzada por Putin a las puertas de Europa y ha asegurado que está "colaborando muy estrechamente" tanto con Rusia como con Ucrania para poner fin al conflicto. De hecho, ha asegurado que no descarta utilizar la ley de sanciones recientemente aprobada en Washington para incrementar la presión sobre el Kremlin.

En paralelo, ha anunciado que Estados Unidos "comenzará de inmediato el proceso de despliegue militar en Groenlandia", con dos bases militares, siguiendo el acuerdo alcanzado con las autoridades danesas para garantizar la seguridad de la región ártica.

Sánchez planta a Trump

Al término de la primera jornada de la asamblea de Naciones Unidas, Trump celebra la habitual recepción como presidente del país anfitrión.

Sin embargo, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha decidido no acudir a esta cita excusándose en un acto de carácter privado. La invitación, según ha concretado Moncloa, llegó la semana pasada, pero la agenda del mandatario —sostiene— ya estaba copada.