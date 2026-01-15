Siguen los problemas en Minneapolis: antiinmigración dispara a un venezolano

Los incidentes a causa de la actuación del departamento antiinmigración de Estados Unidos en Minneapolis no cesan. Días después de que un agente matara de un tiro a una mujer estadounidense de 37 años, hoy ha sido un supuesto "extranjero ilegal", un venezolano, el que ha recibido un disparo en la pierna.

Según el relato de Seguridad Nacional, el agente utilizó su arma porque "temió por su vida" cuando fue golpeado con "una pala de nieve y un palo de escoba" por dos personas que trataron de obstaculizar la detención del hombre que resultó tiroteado, y que también se habría unido a ese "ataque".

La presencia de este cuerpo está desatando airadas protestas por parte de la ciudadanía de Minneapolis, hasta el punto de que el gobierno local ha reiterado su reclamación de que "abandone la ciudad". "Respaldamos a nuestras comunidades inmigrantes y refugiadas, sepan que cuentan con todo nuestro apoyo", ha sostenido el alcalde, Jacob Frey.

Frente a ello, el departamento de Seguridad Nacional ha atribuido el "ataque contra otro valiente miembro de las fuerzas del orden" a que tanto el alcalde como el gobernador de Minnesota "están fomentando activamente una resistencia organizada" contra los agentes federales. "Su retórica de odio y su resistencia contra quienes simplemente intentan hacer su trabajo debe terminar", ha requerido, antes de afirmar que estos cuerpos "se enfrentan a un aumento del 1300% en las agresiones contra ellos".

"Regreso a Somalia"

Poco después de lo ocurrido, el presidente Trump utilizaba su red social para señalar a establecimientos chinos, árabes o africanos supuestamente ubicados en Minnesota. "No hay comida, no hay limpieza, no hay servicio, no hay nada excepto fraude", ha asegurado.

En la misma línea, ha sostenido que "reciben millones de dólares de los contribuyentes y se ríen de lo estúpidos que son los estadounidenses", por lo que ha defendido "enviar a esta gente de regreso a Somalia o a cualquier otro país de donde hayan venido".