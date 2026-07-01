El turismo masivo ya afecta al 77% de los viajeros de negocios en España

El turismo masivo se ha convertido en un nuevo desafío para los viajes de empresa en España. El 77% de los viajeros de negocios asegura que la elevada afluencia de turistas condiciona sus desplazamientos profesionales, según el informe Global Business Travel Survey 2026 elaborado por SAP Concur.

El estudio pone de manifiesto que la saturación de los destinos turísticos ya dificulta la planificación de los viajes corporativos y repercute en la movilidad de los profesionales. De hecho, el 32% de los encuestados afirma que alguno de sus viajes de trabajo se ha visto directamente perjudicado por el exceso de visitantes.

Ante esta situación, el 96% de los viajeros de negocios evita alojarse en las zonas más turísticas. Entre los principales motivos figuran el incremento de los precios y la escasa disponibilidad de alojamiento, ambos señalados por el 52% de los participantes, además de las dificultades para desplazarse (46%) y la pérdida de comodidad (36%).

El impacto también alcanza a las empresas. El 38% de los responsables de viajes corporativos considera que la creciente reticencia de los empleados a desplazarse constituye una de las principales amenazas para los programas de movilidad empresarial durante este año.

A las dificultades derivadas del turismo masivo se suman otras preocupaciones, como los retrasos, interrupciones o cancelaciones de los viajes (39%), las tensiones geopolíticas (32%) o las cuestiones relacionadas con visados e identificación digital (14%).

El informe también refleja una percepción de inseguridad entre los trabajadores. El 77% de los profesionales españoles no confía plenamente en la capacidad de su empresa para prestarles apoyo o evacuarles en caso de emergencia durante un viaje de trabajo.

En el ámbito tecnológico, el estudio advierte del creciente uso de herramientas de inteligencia artificial no autorizadas por las compañías, un fenómeno conocido como shadow AI o "IA en la sombra". El 66% de los viajeros asegura que utiliza o utilizaría este tipo de aplicaciones para planificar itinerarios, evaluar riesgos o gestionar gastos durante sus desplazamientos.

Asimismo, el informe alerta de un aumento de los incumplimientos de las políticas internas de viajes y gastos. Casi la mitad de los encuestados (47%) reconoce haber vulnerado alguna vez las normas de su empresa, ya sea utilizando descuentos corporativos para fines personales, cargando gastos privados a la organización o prolongando viajes sin autorización previa.