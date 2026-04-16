JW Marriott, un cinco estrellas ideal para los viajes de negocios a Bogotá

El hotel JW Marriott de Bogotá ofrece las mayores comodidades al viajero de negocios y al turista interesado en una atención especial. Se encuentra situado en el distrito financiero de la capital colombiana y ofrece habitaciones y amplias suites cuidadosamente diseñadas con ventanas insonorizadas, ropa de cama de primera calidad, wifi de alta calidad y amplios baños con duchas y bañeras.

El establecimiento cuenta con tres restaurantes que ofrecen distintas alternativas al visitante. The Market cuenta con una cocina abierta y apuesta por el concepto "crea tu propio plato", Circo ofrece un ambiente informal y divertido donde se puede disfrutar de pizzas al horno de piedra mientras se escucha a músicos y artistas locales emergentes y, finalmente, Tanoshii plantea un viaje culinario a través de los sabores de Asia.

Entre los servicios con los que cuenta el hotel también destaca la posibilidad de relajarse en su spa o utilizar el gimnasio, que también cuenta con piscina. La ubicación de JW Marriott, cercana a la embajada de Estados Unidos, es uno de los principales atractivos de un establecimiento que supone una buena opción tanto para el viajero de negocios como para los interesados en visitar los atractivos turísticos de Bogotá.