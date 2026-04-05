Ucrania ataca instalaciones de la petrolera Lukoil y un oleoducto en Rusia

Guerra en Ucrania

Instalaciones de Lukoil
Instalaciones de Lukoil | DPA

Las autoridades de Rusia han denunciado ataques con drones por parte de Ucrania contra dos instalaciones de la petrolera Lukoil en la región rusa de Nizhni Novgorod, que han ocasionado incendios en su infraestructura.

Según el gobernador de la región, Gleb Nikitin, los fuegos fueron ocasionados por la caída de restos en llamas de drones derribados, y también han resultado afectados algunos edificios residenciales y una planta eléctrica.

Por su parte, el gobernador de Leningrado, Aleksandr Drozdenko, también ha confirmado ataques contra el puerto de Primorsk, donde se ha incendiado un oleoducto.

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