Ucrania declara la emergencia energética en medio de ataques rusos y frío extremo

El gobierno de Ucrania ha declarado este miércoles el estado de emergencia energética en todo el país debido a temperaturas que han alcanzado los 18 grados bajo cero y en medio de ataques del ejército de Rusia contra la infraestructura energética que han dejado zonas de Kiev sin calefacción.

"Las consecuencias de los ataques rusos y el empeoramiento de las condiciones meteorológicas son graves", ha admitido el presidente ucraniano Zelenski a través de sus redes sociales, al tiempo que ha asegurado trabajo "sin descanso" para restablecer el suministro. Además, ha asegurado que se "maximizarán los esfuerzos" con los socios "para obtener el equipo necesario y apoyo adicional" y que su ejecutivo "garantizará la máxima desregulación de todos los procesos para conectar los equipos de energía de reserva a la red".

Además, ha agradecido la llamada del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para interesarse sobre la situación, quien ha reprobado "el terrible sufrimiento humano" que están causando los ataques ordenados por Putin desde hace casi cuatro años. "Estamos comprometidos a garantizar que Ucrania siga recibiendo el apoyo crucial que necesita para defenderse hoy y, en última instancia, asegurar una paz duradera", ha publicado el dirigente de la Alianza Atlántica en su cuenta de X.