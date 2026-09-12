Ucrania pide a EEUU que refuerce las sanciones a Rusia

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrei Sibiga, ha apelado a Estados Unidos para que agilice la legislación que permitirá reforzar las sanciones contra Rusia para obligarle a dar pasos hacia la paz.

"Moscú está intensificando su campaña de terror contra Ucrania, cometiendo a diario crímenes atroces contra la población civil y rechazando los esfuerzos de paz", ha alertado el ministro de Exteriores, desde el convencimiento de que "la presión sobre su régimen sigue siendo insuficiente".

Desde su punto de vista, esta normativa "reviste una importancia vital y urgente para Ucrania" para avanzar hacia la paz.

Esta petición llega el mismo día que al menos cuatro personas han muerto y unas sesenta han resultado heridas en ataques rusos contra varias regiones de Ucrania como Zaporiyia, Odesa, Donetsk, Dnipropetrovsk, Sumi o la propia capital, Kiev, en el contexto de la escalada del conflicto lanzado por Putin en febrero de 2022 contra el país vecino.