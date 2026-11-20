La Unión Europea y Reino Unido han escenificado en Bruselas la disposición de ambas partes a seguir reconstruyendo lazos cuando se han cumplido ya diez años desde la salida de los británicos del bloque comunitario. Lo han hecho en una cumbre en la que se han cerrado acuerdos en áreas como el comercio agroalimentario, la energía o la movilidad juvenil, al tiempo que se han emplazado a "una tormenta de ideas" para analizar hasta dónde se puede llevar el reset de unas relaciones que quedaron mermadas tras el Brexit.

Ha sido António Costa en su calidad de presidente del Consejo Europeo quien ha descrito a Reino Unido no solo como un vecino, sino también como "un aliado fiable y un socio natural" de la UE, antes de presentar una declaración conjunta de 18 páginas en las que se plasman importantes coincidencias en distintos asuntos. Uno de ellos, el apoyo —militar, económico y humanitario—a Ucrania, en línea con el refuerzo de la seguridad en el continente. Al hilo de eso, han anunciado que el país británico participará en las misiones civiles de la Política Común de Seguridad y Defensa junto con los Veintisiete.

Entre los principales acuerdos destaca el cerrado en materia fitosanitaria, con el que se agilizará el comercio de alimentos y productos agrícolas entre la UE y Reino Unido, el centrado en la conexión de los respectivos sistemas de comercio de emisiones y el plan de experiencia juvenil, para favorecer la movilidad de unas 200.000 personas al año.

En virtud de este pacto, 100.000 jóvenes europeos podrán estudiar, vivir o trabajar en Reino Unido y otros 100.000 jóvenes británicos tendrán la capacidad para hacerlo en los distintos países del bloque comunitario. Con todo, siguen sobre la mesa cuestiones como el pago de las tasas universitarias en Reino Unido, que son muy superiores para los extranjeros: mientras la Unión Europea reclama un "trato igualitario" para europeos y británicos, Londres únicamente acepta rebajarlas, pero no equipararlas al precio británico.

Con un plazo de seis meses para resolver ese desacuerdo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha aprovechado también para destacar que el año próximo Reino Unido volverá a formar parte del programa Erasmus+. "Volveremos a ver estudiantes británicos en la Unión Europea y solo puedo decir que es maravilloso, porque les echamos mucho de menos", ha resaltado.

Diálogo sobre migración

Pero, además, la declaración conjunta apunta asimismo la voluntad de continuar con un diálogo estructurado en materia de inmigración, así como de explorar cómo reforzar el intercambio de información para el control de fronteras.

De hecho, la cooperación entre las autoridades británicas y la agencia europea de control de fronteras (Frontex) también queda recogida en el documento, en particular en lo que respecta al análisis de riesgos, el intercambio de información, la formación y el fraude documental.

Además, confirman la participación de Reino Unido en la Red Europa de Migración en calidad de "observador", lo que las partes esperan que sirva para reforzar el intercambio de información y conocimientos especializados sobre migración y asilo entre los 35 miembros y observadores de la Red.

¿Acercamiento?

En paralelo, han abierto la puerta a llevar a cabo esa tormenta de ideas en torno al reinicio de las relaciones entre la UE y Reino Unido; un debate que Londres quiere primero tener internamente y para el que los europeos se presentan con "mente abierta".

"Lo importante es que el Reino Unido actual y la Unión Europea actual ya no son los mismos que en 2016. La realidad ha evolucionado en muchos aspectos", ha defendido el primer ministro británico, Andy Burnham, al tiempo que António Costa ha apostado por ver qué decisiones adopta el país. Sin abordar la posibilidad de su reinserción al bloque comunitario, ha preferido centrar los esfuerzos en "la voluntad común de llegar lo más lejos posible" en las relaciones.

A juicio de Burnham, el statu quo que se generó tras el Brexit "no es suficientemente bueno para Reino Unido", toda vez que generó "estancamiento, demasiadas divisiones, un bajo crecimiento económico y unos precios más elevados en los comercios", hasta el punto de que hoy "tres de cada cuatro personas" en su país está "a favor de estrechar lazos con Europa".