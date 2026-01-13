La UE señala que debe haber "alternativas internas" en Irán si cae el régimen actual

La alta representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ha vuelto a expresar el apoyo del bloque comunitario a la sociedad iraní que protagoniza en las calles protestas "masivas" y a censurar que las autoridades del país estén respondiendo con "represión" y asesinando "brutalmente" a sus propios ciudadanos.

Con todo, en torno a las amenazas de Estados Unidos de bombardear Irán para propiciar la caída de los ayatolás, Kallas ha señalado ante los periodistas que debe haber "alternativas internas" si, efectivamente, se produce un cambio de régimen.

"La historia está llena de ejemplos de derrocamientos de regímenes, pero la pregunta es qué viene después. Ahora mismo no está claro si el régimen va a caer o no (...), pero en la historia hay ejemplos de que son necesarias alternativas internas para que funcione", ha agregado.

Junto a Kallas, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha apostillado que, por la información que maneja, la sociedad iraní "no quiere un cambio de régimen forzado por poderes extranjeros". "Todos sabemos bien que eso podría ser la causa de futuros problemas más adelante", ha concluido el ministro germano.