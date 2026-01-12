Estados Unidos analiza cuándo intervenir en Irán, que reclama una negociación "justa"

"Les atacaremos con una fuerza que nunca antes han visto". Así de contundente ha respondido Donald Trump a la amenaza de Irán de declarar las bases de Estados Unidos en la región como "objetivos militares legítimos" en caso de injerencia, antes de advertir que las autoridades de la república islámica han sobrepasado ya su "línea roja" con la muerte de aproximadamente medio millar de personas como consecuencia de la represión de las protestas que están teniendo lugar en distintos puntos del país.

Con un informe sobre la mesa cada hora con la evolución de la situación en Irán, lo que Trump no ha querido desvelar ante los medios es "dónde, cuándo y desde qué ángulo" se producirá el ataque, aunque ha planteado la posibilidad de "actuar antes de una reunión" que se está organizando entre ambos países a instancias de una llamada de las autoridades iraníes el pasado sábado.

A respecto de ese encuentro, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha asegurado que su gobierno "no quiere guerra, pero está totalmente preparado para una" como también lo está para "unas negociaciones, pero que sean justas" para abordar las discrepancias existentes. Así lo ha dicho después de denunciar que las protestas contra el deterioro de la situación económica en su país se volvieron violentas al ser espoleadas por Estados Unidos, que buscaba "una excusa" para intervenir.

Y, mientras la cifra de muertos supera ya las 500 personas y la de detenidos sobrepasa las 10.000 —según el último balance facilitado por la ONG estadounidense HRANA—, miles de iraníes han vuelto a salir a la calle en distintos puntos del país, pero esta vez para mostrar apoyo a su gobierno y al ayotalá Jamenei.

En paralelo, en el ámbito internacional, China ha expresado su rechazo a cualquier "interferencia" de Estados Unidos en Irán; pero la mayoría de líderes europeos ha condenado la represión de las protestas. De hecho, los Veintisiete se reunirán este martes para estudiar "sanciones más severas" contra Irán y la Eurocámara ha decidido vetar la entrada de representantes y diplomáticos iraníes a sus instalaciones.