Uganda identifica tres nuevos casos de ébola

Las autoridades de Uganda han confirmado tres nuevos casos de ébola vinculados al brote declarado en República Democrática del Congo, una crisis que ha dejado casi 180 muertes sospechosas y 750 posibles casos de contagio en el país vecino.

Con estos nuevos casos son ya cinco los positivos por el virus confirmados por Uganda, que ya ha actualizado el balance a la Organización Mundial de la Salud. Se trata de dos trabajadores del servicio médico que atendieron al primer caso confirmado en el país procedente de RDC, y de una mujer congoleña.

"Todos sus contactos han sido identificados y están siendo vigilados de cerca por los equipos de respuesta", ha asegurado el ministerio de Salud ugandés.

Momento crítico

En un comunicado posterior, el secretario general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha aplaudido los esfuerzos del gobierno ugandés.

"En este momento crítico de la respuesta al brote, es vital que las autoridades mantengan una alta vigilancia para controlar la propagación del virus", ha añadido el jefe de la OMS, que está trabajando con los Centros de Control de Enfermedades de África y sus socios en República Democrática del Congo y Uganda para contener el brote.