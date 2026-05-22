El brote de ébola en el Congo, de "muy alto" riesgo

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertido de que el riesgo del brote de ébola en la República Democrática del Congo es ya "muy alto a nivel nacional". Los casos siguen aumentando y son ya 750 los contagios sospechosos y 177 los muertos en investigación. Por el momento, han sido confirmados 82 contagios y siete fallecimientos.

Así pues, según la clasificación de la OMS, este brote tiene un riesgo considerado "muy alto a nivel nacional, alto a nivel regional y bajo a nivel mundial".

En este punto, ha señalado que la violencia y la inseguridad que existe en el país no ayuda frente a la propagación del virus, a diferencia de lo que ocurre en Uganda, donde no han aparecido nuevos contagios ni fallecimientos.

En cambio, la "alta inseguridad" en Ituri, la provincia de RDC donde se ha registrado el brote, que tuvo como consecuencia el desplazamiento de más de 100.000 personas, no es un factor que contribuya, tal y como ha apuntado el responsable de la organización sanitaria internacional.

Tratamiento

Si bien por el momento no existe vacuna ni tratamiento específico contra esta cepa, bautizada Bundibugyo, el director de la OMS ha dado cuenta de que se está desarrollando un ensayo en colaboración con el Africa Centre for Disease Control and Prevention y de que ya hay algunos antivirales en desarrollo.

"Contamos con dos anticuerpos monoclonales que podrían utilizarse como terapia y también con un antiviral potencialmente aplicable al tratamiento", ha explicado la directora del Departamento de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS, Sylvie Briand, antes de señalar que han mostrado "cierta eficacia".