La ultraderecha y la izquierda, los más votados en las elecciones de Colombia

El candidato ultraderechista, Abelardo de la Espriella, y el representante de la izquierda, Iván Cepeda, se disputarán el próximo 21 junio la presidencia de Colombia en una segunda vuelta, al haber sido las fuerzas más votadas en las elecciones de este domingo.

De la Espriella cosechó el 43,73% de los sufragios, más de 10,3 millones de papeletas; mientras Cepeda, apoyado por el presidente saliente, Gustavo Petro, se hizo con el 40,91% de los votos, casi 9,7 millones de apoyos. Muy por detrás se situaron la candidata uribista, Paloma Valencia, cuyo respaldo se quedó por debajo del 7%.

Una vez conocidos los resultados, el primero en pronunciarse ha sido el líder de los Defensores de la Patria. Dirigiéndose a los colombianos que se han "unido a la manada" en esta llamada a las urnas, el ultraderechista ha avanzado que irá a balotaje "para derrotar a la tiranía y el absolutismo", a fin de que la historia de Colombia cambie "para siempre". "Vamos a celebrar esta victoria de los nunca: de los que nunca hemos vivido de la teta del Estado, de los que nunca hemos hecho politiquería", ha reivindicado desde Barranquilla.

Por su parte, Paloma Valencia ha abogado por una "Colombia en libertad" que no caiga "en las manos del comunismo o el neocomunismo", para anunciar así su apoyo a De la Espriella de cara a la segunda vuelta. Su argumentación para pedir el voto para la ultraderecha es que su país "no puede seguir el camino de convertirse en una sucursal del chavismo" de la mano de Petro y Cepeda, a quien ha definido como un líder "apoyado por los grupos terroristas".

"Votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero", ha anunciado asimismo el expresidente Álvaro Uribe a través de sus redes sociales.

Por su parte, Iván Cepeda ha avanzado que "la lucha continúa" y ha augurado que ganará en segunda vuelta frente a un "misógino, abogado de los señores paramilitares y narcotraficantes y estafador de estafadores", como ha definido a De la Espriella, a quien considera "una representación del fascismo mafioso".

El candidato de la izquierda en Colombia, Iván Cepeda | Zoraida Diaz

Y, tras poner en cuestión el recuento, como ya hizo también el presidente Petro, ha advertido de que los "alcances y logros" en materia social del actual ejecutivo colombiano "serán pulverizados" en caso de que la ultraderecha alcance el poder. "De la Espriella representa el regreso al pasado parapolítico, narcotraficante, mafioso, plutocrático y corrupto que vivió el país bajo los dos gobiernos de Álvaro Uribe, reforzado hoy por la extrema derecha internacional", ha sentenciado.