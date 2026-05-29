Fin de semana de ley seca en Bogotá con motivo de las presidenciales

Bogotá vivirá un fin de semana de ley seca. La celebración de las elecciones presidenciales de Colombia el próximo domingo ha llevado al gobierno local a suspender el consumo de alcohol en establecimientos comerciales y espacios públicos de la capital a partir de este viernes y hasta el lunes de la semana próxima.

Si bien es habitual que se aprueben restricciones de este tipo coincidiendo con las llamadas a las urnas, en esta ocasión el período de exención comienza un día antes de lo habitual, lo que no ha sentado bien en la ciudad colombiana. En todo caso, para garantizar el cumplimiento de la norma, en Bogotá habrá cuerpos policiales en misión de control e inspección, tal y como ha hecho público el secretario distrital del gobiero, Gustavo Quintero.

Este domingo, Colombia vivirá la primera vuelta de los comicios en los que se elegirá el sustituto de Gustavo Petro. Entre una docena de candidatos, se erigen como favoritos Iván Cepeda, considerado el aspirante del petrismo; Abelardo de la Espriella, de derecha radical; y Paloma Valencia, representante de la derecha de línea uribista.

Con el termómetro de las legislativas de marzo, Pacto Histórico, el partido del presidente Petro, cuenta con opciones de revalidar el mando del país latinoamericano. Entonces se alzó como el más votado, ligeramente por debajo del 23% de los votos pero a una distancia de siete puntos de la formación liderada por Álvaro Uribe, Centro Democrático.