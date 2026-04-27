Más de una veintena de detenidos en Reino Unido por planear ataques antisemitas

Un total de 26 personas han sido detenidas ya en Reino Unido, acusadas de estar planeando ataques contra eventos y comercios relacionados con la comunidad judía.

De ello han informado las fuerzas de seguridad del país europeo, inmerso en una ola de arrestos tras una serie de ataques incendiarios contra objetivos judíos, como una sinagoga o establecimientos comerciales.

El más grave de estos sucesos tuvo lugar el pasado 15 de abril, cuando se produjo un intento de ataque incendiario contra la sinagoga reformista de Finchley y frente a las oficinas de una empresa de medios persa, ambas en el noroeste de Londres.

Por el momento, el pasado martes, un joven de 17 años se declaró culpable ante el tribunal de Westminster de haber provocado un incendio sin poner en peligro la vida de terceros, tras el ataque a la sinagoga de Kenton.