Trump amenaza a Reino Unido con revertir sus acuerdos de comercio por no apoyarle en Irán

La falta de apoyo de Reino Unido a la guerra que Estados Unidos —de la mano de Israel— ha decidido emprender contra Irán ha sido la golta que ha colmado el vaso de la paciencia de Trump con Keir Starmer. Así que, tras sucesivas críticas sobre sus políticas domésticas, hoy ha ido un paso más allá y ha amenazado con revertir el acuerdo comercial que ambos países firmaron el pasado año.

"Tenemos un buen acuerdo comercial, mejor de lo esperado, pero eso siempre puede cambiar", ha afirmado el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones a la cadena de televisión británica Sky News tan solo un día después de criticar a Londres por negarse a explotar sus recursos petrolíferos en el mar del Norte en medio de la actual crisis energética.

"Amo su país y me encantaría verlo prosperar, pero si tienen malas políticas de inmigración y malas políticas energéticas, tienen lo peor de ambos mundos. No pueden tener éxito, es imposible", ha opinado Trump sobre las políticas del país europeo, para definir su relación actual con las islas británicas como "triste".

Antes de reprobar sus límites a la perforación petrolífera o su decisión de no involucrarse en la guerra de Irán, el magnate neoyorquino ya había criticado la decisión de Starmer de ceder la soberanía del archipiélago de Chagos a Mauricio —una medida que Downing Street acabó por paralizar—, entre otras medidas del actual primer ministro.

Sin embargo, este no se ha dejado intimidar y ha advertido de que esta campaña de presión por parte de Washington no le hará cambiar de opinión. "No voy a ceder. No nos conviene, como país, unirnos a esta guerra, y no lo haremos", ha sentenciado, cuando faltan apenas doce días para la visita a Estados Unidos del rey de Inglaterra.

Acuerdo comercial

El pasado año, Starmer y Trump sellaron un acuerdo comercial por el cual las exportaciones británicas consideradas clave verían reducidos sus aranceles, al tiempo que aumentarían las cuotas de Reino Unido sobre ciertos productos agrícolas estadounidenses.

Así, los vehículos ingleses pasaron de enfrentar un pago del 27,5% al 10% y las barreras comerciales del acero británico desaparecieron por completo desde el 25%: al igual que sucedió con la ternera norteamericana: del 20% a cero.