Venezuela prevé inversiones petroleras por 67.000 millones de euros en los próximos cinco años

El gobierno de Venezuela calcula que, en los próximos cinco años, su industria petrolera recibirá inversiones por más de 67.000 millones de euros que contribuirán a empujar la economía del país.

De ello ha dado cuenta la presidenta, Delcy Rodríguez, quien ha destacado que esos fondos se convertirán en "beneficios directos para el país". Y es que, como ha apuntado, permitirá crear unos 324.000 empleos en una década, contando puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos.

De hecho, en el marco del acuerdo con Estados Unidos, ha anunciado la creación de una "mesa técnica" con la industria, los inversores y las cámaras petroleras para garantizar el empleo y la "participación de los proveedores nacionales".