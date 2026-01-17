Ventura (ultraderecha) y Seguro (PS), favoritos en la primera vuelta de las presidenciales lusas

Los últimos días de la campaña electoral para la primera vuelta de las elecciones presidenciales portuguesas de mañana domingo han despejado algo el panorama, ya que en los inicios de la misma había una gran igualdad entre cinco candidatos que se presentaban con opciones de llegar a la segunda vuelta, que probablemente tendrá lugar el próximo 8 de febrero.

La posibilidad de que uno de los candidatos obtenga el 50% de los votos para evitar la segunda vuelta es mínima, Según la última encuesta realizada por la Universidad Católica Portuguesa para distintos medios del país, los máximos favoritos para alcanzar el “ballotage” son el ultraderechista André Ventura (Chega), que obtendría el 24% de los votos, y el socialista Antonio José Seguro, que alcanzaría el 23%. En tercer lugar se situaría el liberal Cotrim de Figueiredo (19%) y ya a más distancia el militar en la reserva Henrique Gouveia Melo y el conservador Luis Marques Mendes, ambos empatados con un 14%.

El ganador en las elecciones sucederá a Marcelo Rebelo de Sousa (PSD. Centroderecha) que ha sido presidente durante los últimos diez años. La figura del presidente de la República tiene una función de alto contenido simbólico y tradicionalmente trata de ser una figura de consenso que se mantiene por encima de las habituales luchas partidarias. Sin embargo, también tiene la capacidad de vetar leyes, así como de disolver el parlamento y convocar elecciones anticipadas.

El candidato liberal Cotrim de Figueirido ha sido el gran protagonista de la última semana de campaña. Primero al denunciar que el gobierno estaba detrás de una acusación de acoso sexual formulada por una antigua colaboradora en redes sociales. La denuncia no ha llegado a formalizarse y Figueirido recibió el apoyo de una treintena de colaboradoras que publicaron una carta apoyándole. Posteriormente, el candidato se ha presentado como la mejor opción del centroderecha para alcanzar la presidencia e incluso ha reclamado el apoyo del presidente del gobierno luso, Luis Montenegro (PSD), quien apoya al candidato de su partido Luis Marques.

La sanidad, protagonista de la campaña

El tema que ha dominado la campaña, al margen de algunos ataques personales entre los candidatos, ha sido la calidad del servicio sanitario en el país, aunque realmente no sea un campo donde el presidente de la República tenga mucho campo de actuación. La muerte de un hombre, hace unos días, al que los servicios de emergencia tardaron tres horas en atender despertó las crítica de los candidatos de partidos de la oposición, quienes reclaman mayores recursos para atender este tipo de servicios públicos.

La situación en Venezuela tras la detención de Maduro por comandos norteamericanos también ha sobrevolado la campaña, pero con acuerdo entre la mayoría de los candidatos para condenar la intervención de Estados Unidos, salvo el ultraderechista Ventura. Este último encabeza las encuestas para este domingo pero es el candidato que mayor nivel de rechazo presenta según las encuestas, por lo que en la segunda vuelta podría tener muy complicado superar al rival al que le toque enfrentarse.

Mensaje de Rebelo de Sousa

El actual presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, apuntó ayer que su sucesor tendrá que afrontar una tarea “más difícil” que la que le ha correspondido realizar a él, debido a la situación internacional en la actualidad. "El mundo es más imprevisible. Eso hace a la política más difícil, hace más difíciles las decisiones económicas y sociales. Obliga a las personas (...) a tener preocupaciones mayores de las que tenían", indicó Rebelo de Sousa, una figura que alcanzó un alto reconocimiento dentro y fuera del país luso.