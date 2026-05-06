El videoclip de In the Stars, adelanto del último disco de The Rolling Stones

El último álbum de The Rolling Stones ya puede comenzar a escucharse. Aunque Foreign Tongues no verá la luz hasta el próximo 10 de julio, los sencillos In the Stars y Rough and Twisted están disponibles ya en streaming.

Con este adelanto del disco, que llega al formato videoclip en el caso de In the Stars, Sus Satánicas Majestades comienzan a saciar el apetito de sus fans, que ansiaban nuevas piezas desde el lanzamiento en 2023 de Hackney Diamonds.

Del nuevo trabajo ha hablado ya el grupo, para anticipar que "captura el sonido de The Rolling Stones que tanto gusta: con raíces en el blues, el country, el rock y la composición clásica" y que contará con colaboraciones emblemáticas. Paul McCartney acompañará uno de los temas, al igual que lo hará el líder de The Cure, Robert Smith, o Chad Smith de Red Hot Chili Peppers.

Charlie Watts, el batería de la banda fallecido en 2021, también será parte de un álbum que incluirá alguna de sus tomas.

A la espera de noticias sobre la gira, lo que ya se ha anunciado es que el álbum está disponible para su reserva en distintos formatos.