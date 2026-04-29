Albares afirma en México que se han presentado más de 1,2 millones de solicitudes de nacionalidad de forma presencial

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha aprovechado su visita al Consulado General de España en México para hacer balance de la modernización de la red consular española y, especialmente, del impacto que ha tenido la Ley de Memoria Democrática en los servicios exteriores.

Durante su intervención, Albares destacó que hasta el 31 de marzo de 2026 las oficinas consulares españolas habían recibido ya más de 1,2 millones de expedientes de solicitud de nacionalidad vinculados a esta norma, de los que 545.000 han sido aprobados y 306.500 inscritos en los registros civiles consulares.

El ministro recordó que más de 2,45 millones de personas manifestaron interés en acogerse a esta vía para obtener la nacionalidad española, una medida concebida como reparación para descendientes del exilio y de quienes sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y la dictadura.

Refuerzo en América Latina

México se sitúa entre los consulados con mayor carga de trabajo, al acumular cerca de 100.000 solicitudes, siendo Argentina el país donde más expedientes se han tramitado. Ante esta situación, el Gobierno ha reforzado plantillas en consulados especialmente tensionados como Córdoba, Rosario, Mendoza, Bahía Blanca, Santiago de Chile o Montevideo.

En el conjunto de la red exterior, Albares señaló que en los últimos años se han incorporado 2.300 trabajadores, de ellos cerca de 700 solo en 2026.

Digitalización y nuevos consulados

El titular de Exteriores también puso en valor la inversión de 115 millones de euros en digitalización consular, que ha permitido crear herramientas como la Sede Electrónica, la Carpeta Ciudadana Consular o nuevos sistemas de Registro Civil electrónico.

Además, destacó la apertura de nuevos consulados generales en Camagüey, Bangalore, Mánchester y Chengdú, así como nuevas antenas diplomáticas en distintos países.

Albares defendió que estas medidas permiten mejorar la atención a una ciudadanía española en el exterior cada vez más numerosa y responder con mayor rapidez al incremento de trámites generado por la Ley de Memoria Democrática.