El volcán de Fuego de Guatemala aumenta su actividad y obliga a hacer las primeras evacuaciones

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) de Guatemala ha emitido una alerta ante el aumento de la actividad del volcán de Fuego, ubicado en el sur del país, que ha obligado ya a las autoridades a poner en marcha las primeras evacuaciones tras entrar en una fase más explosiva.

El Insivumeh ha informado de que el volcán, considerado el más activo de la región, ha entrado en un "nuevo pulso eruptivo" sobre las 22.35 horas del lunes, hora local, catorce horas y media después del inicio de la actividad volcánica.

Las autoridades han confirmado que la actividad eruptiva ha evolucionado "hacia una fase más explosiva", por lo que han instado a comunicar "de forma urgente" a las comunidades cercanas, especialmente a aquellas situadas en un radio de diez kilómetros, que activen sus planes de respuesta.

"La mayor amenaza son las corrientes de densidad piroclástica en distintas barrancas del volcán", ha señalado el Insivumeh, que recomienda activar los planes de respuesta de los municipios situados en los flancos oeste y sur, especialmente en las zonas cercanas a las barrancas de Seca y Ceniza.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ha declarado la alerta naranja, el segundo nivel más alto, mientras ya han comenzado a desalojarse las primeras comunidades próximas al volcán.

La Conred ha instado a la población a extremar las precauciones y evitar las zonas de peligro, además de cubrir los depósitos de agua y alimentos para impedir su contaminación y prepararse para una eventual autoevacuación.

Guatemala ha tenido que hacer frente en los últimos años a situaciones similares. El país se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja de unos 40.000 kilómetros que rodea el océano Pacífico y concentra alrededor del 75 por ciento de la actividad volcánica y el 90 por ciento de los terremotos del planeta.

El año pasado, la ceniza y los gases expulsados por el volcán obligaron a evacuar a unas 500 personas, mientras que en 2023 fueron alrededor de 1.200 los habitantes que tuvieron que abandonar sus hogares debido a una erupción.

El episodio más grave se produjo en 2018, cuando la erupción del volcán de Fuego provocó la muerte de 215 personas y dejó un número similar de desaparecidos.