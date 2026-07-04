Alfredo y Benjamín, refugiados LGTBI+ en España: "En Guatemala no éramos libres. Teníamos que vivir ocultos"

Alfredo y Benjamín llegaron a España en septiembre huyendo de una campaña de acoso, insultos y amenazas de muerte en su Guatemala natal debido a su orientación sexual, donde no eran libres y tenían que vivir "ocultos". Actualmente, residen en Talavera de la Reina (Toledo), donde el Gobierno les ha concedido la condición de asilo. "Nosotros teníamos una vida normal, trabajo, vida social, todo, y, de repente, empezaron a llegar notas escritas a mano a la puerta de nuestro piso insultándonos por nuestra orientación", cuenta Alfredo en una entrevista con motivo del Día Internacional del Orgullo.

Aunque en un principio pensaron que se trataba de una broma de algún vecino, la situación fue agravándose. Llegaron a encontrar fotografías de ambos colgadas en postes del tendido eléctrico, acompañadas de mensajes como "esta es una casa de maricones" y amenazas de muerte contra ellos y sus familiares si no abandonaban el lugar.

Ante el riesgo para sus vidas, la pareja decidió vender todas sus pertenencias y abandonar el país. Inicialmente recurrieron a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) con la intención de ser reubicados en Estados Unidos, pero el cambio en las políticas migratorias durante la administración de Donald Trump frustró esa posibilidad. "Nos iban a llevar a EE.UU., pero el presidente Trump cerró todas las ayudas. Eso fue un desánimo total y nos decidimos entre Estados Unidos y España", explica Alfredo.

La elección de España estuvo motivada por el marco legal y social. "Sabíamos que acá las leyes son muy diferentes, hay mucha libertad y eso es lo que nosotros queríamos realmente. En mi país no éramos libres por lo que somos. Siempre teníamos que vivir ocultos ante la sociedad", afirma, al tiempo que destaca que España "es un país que apoya".

A su llegada a Madrid en septiembre del año pasado, la pareja agotó gran parte de sus ahorros en alojamientos temporales mientras intentaba conseguir una cita para solicitar asilo. Tras mes y medio de gestiones sin éxito, acudieron a los servicios sociales, desde donde fueron derivados a un albergue en Toledo.

Sin embargo, la discapacidad física que padece Alfredo dificultó su estancia debido a las barreras arquitectónicas del edificio, por lo que posteriormente fueron trasladados a un centro accesible de una sola planta en Talavera de la Reina, donde recibieron atención por parte de la ONG Accem.

Obtuvieron el asilo "muy rápido"

El 25 de enero recibieron el resguardo de solicitud de protección internacional, conocido como la "hoja blanca", y pocos meses después obtuvieron la resolución definitiva favorable. "Fue muy rápido y todo el mundo se quedó asombrado", asegura Alfredo.

Con motivo de las celebraciones del Orgullo LGTBI+, el refugiado valora muy positivamente la situación de los derechos del colectivo en España. "Los derechos que tenemos acá no los teníamos en nuestro país, para nosotros es mucha ganancia porque nos sentimos más libres", sostiene.

No obstante, lamenta haber percibido algunos episodios de rechazo dentro de parte de la comunidad migrante. "No sé si sea conveniente decirlo, pero hasta de la misma gente latina se siente un poco de rechazo. Por ser quién somos ya nos hablan como si tuviéramos algún problema", afirma, calificando la situación de "frustrante". "Se supone que este es un país con tolerancia y las otras personas vienen y tienen que entender que así es. No nos metemos con absolutamente nadie, nosotros somos como somos y ya", concluye.

"Espacios de seguridad" en Accem

El caso de Alfredo y Benjamín forma parte del protocolo específico que Accem aplica con las personas refugiadas del colectivo LGTBI+. La organización explica que esta circunstancia se evalúa desde las primeras entrevistas, ya que en muchos casos la orientación o identidad sexual constituye el principal motivo de huida del país de origen. Para ello, la entidad ofrece desde el inicio asistencia psicológica y jurídica, con el objetivo de generar "espacios de seguridad" para los solicitantes de protección internacional.

Además, Accem comunica al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la pertenencia al colectivo para facilitar una asignación adecuada dentro del sistema de acogida, procurando que estas personas convivan con usuarios en situaciones similares y sean derivadas a municipios que cuenten con redes locales de apoyo que favorezcan su integración.

Las oficinas de la organización disponen también de carteles identificativos como "espacio seguro", promueven el uso de los pronombres elegidos por cada persona usuaria y fomentan una comunicación inclusiva, además de impartir talleres para prevenir situaciones de discriminación y ofrecer asesoramiento jurídico cuando se detectan posibles casos de vulneración de derechos.