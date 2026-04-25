Yihadistas y tuaregs lanzan una gran ofensiva sobre la capital de Malí y otras regiones del país

El ejército de Malí ha confirmado que grupos armados han lanzado esta madrugada una ofensiva en varios frentes contra las fuerzas militares malienses en varios cuarteles de la capital, Bamako, y otros puntos del país lo que representa una verdadera prueba de fuego, tanto para la junta militar maliense como para su gran aliado de seguridad, Rusia.

El grupo separatista tuareg del Frente de Liberación para el Azawad (FLA) ya se ha atribuido la autoría de estos ataques con un aliado de excepción, la organización yihadista del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), vinculada a Al Qaeda, con la que supuestamente ha mantenido contactos estos últimos meses para coordinar una ofensiva, avisaron en su momento fuentes de Radio France Internationale.

El ejército maliense confirmó los combates a mediodía de este sábado en sus redes sociales antes de que, un par de horas más tarde, declarara que la situación estaba bajo control y denunciara como propaganda las declaraciones de portavoces del FLA que anunciaban la conquista de una localidad estratégica como es Kidal.

Enfrentamientos en Bamako

Fuentes de medios locales han confirmado enfrentamientos en Bamako (donde, según la Embajada de EEUU en el país, hay constancia de explosiones cerca del aeropuerto) y en las ciudades de Kati, Gao y Mopti. En Kati, una localidad próxima a la capital, se encuentra la residencia del líder golpista del país, el general Assimi Goita.

De momento, tanto Estados Unidos como China han pedido a sus ciudadanos que extremen sus precauciones. La embajada de Estados Unidos ha ordenado a sus ciudadanos en el país africano que busquen refugio inmediatamente tras constatar explosiones en el aeropuerto de la capital del país.

La embajada de China "recuerda a los ciudadanos chinos que se abstengan temporalmente de viajar a Malí" y, a quienes estén allí, que extremen las precauciones, sean conscientes de la situación de seguridad y que no salgan "a menos que sea estrictamente necesario".

Pekín tiene importantes intereses económicos en Malí, un actor clave en el sector del litio. Proyectos respaldados por China, como la mina Goulamina, subrayan su creciente importancia estratégica en la industria.

Coalición yihadista y tuareg

En marzo de este año, fuentes de RFI dejaban entrever conversaciones entre yihadistas y tuaregs para protagonizar ofensivas conjuntas contra los militares malienses y sus principales aliados internacionales: mercenarios rusos del antiguo Grupo Wagner, ahora África Corps, que han efectuado tareas de vigilancia y seguridad al servicio de la junta militar liderada por Goita.

Esta gran ofensiva tiene lugar también después de varios meses de operaciones del JNIM y del FLA contra rutas de combustible que en un momento dado estuvieron a punto de asfixiar a la capital, Bamako.

Dos golpes de estado

La actual junta golpista llegó al poder mediante dos golpes de estado en 2020 y 2021 y, desde entonces, ha entablado una alianza regional con otras dos juntas, la de Burkina Faso y la de Níger, todas ellas con el denominador común de su rechazo a la antigua potencia colonial francesa y su proximidad a Rusia.

Sin embargo, la región africana del Sahel ha seguido expuesta a enormes desafíos de seguridad por los ataques constantes del JNIM, los separatistas tuareg o células itinerantes de Estado Islámico. La junta militar maliense se había comprometido a devolver el poder a los civiles a más tardar en marzo de 2024, pero no ha cumplido su promesa.

En julio de 2025, el régimen militar otorgó a Goita un mandato presidencial de cinco años, renovable "tantas veces como sea necesario" y sin elecciones. Los problemas de seguridad persisten a pesar del apoyo de fuerzas vinculadas a Rusia que reemplazaron a las tropas francesas, lo que pone de manifiesto la fragilidad del panorama mundial, donde potencias como Estados Unidos, China y Rusia compiten por esta influencia.