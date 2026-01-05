Reino Unido y Francia atacan posiciones de Estado Islámico

La Real Fuerza Aérea británica y las Fuerzas Aéreas francesas atacaron infraestructuras subterráneas de la organización terrorista Estado Islámico en Siria, un ataque amparado por la Coalición Resolución Inherente y orientada a “prevenir cualquier intento de resurgimiento del movimiento”.

“Las fuerzas de la Coalición continúan aplicando una presión sostenida sobre las redes de Estado Islámico para evitar cualquier intento de resurgir tras la derrota militar del grupo”, destacó la Coalición en un comunicado.

Así, Francia y Reino Unido lanzaron “un ataque conjunto de precisión contra una instalación subterránea de Estado Islámico en Siria” en la tarde del 3 de enero.

En el ataque participaron aviones de combate Rafale franceses y Typhoon FGR4 británicos que emplearon “munición de precisión guiada” contra varios túneles de acceso de las instalaciones subterráneas.

“Células residuales”

La Coalición recordó que “aunque Estado Islámico ya no controla territorios, sigue operando a través de células residuales, en especial en zonas desérticas remotas”.

El titular de Defensa de Reino Unido, John Healey, señaló que, gracias a “un análisis minucioso de inteligencia”, se identificó una instalación subterránea en las montañas, a unos kilómetros al norte del antiguo emplazamiento de Palmira”.

De acuerdo con Haley, se emplearon bombas guiadas del tipo “Paveway IV” para atacar varios túneles de acceso a la instalación, sin que el ataque haya supuesto ningún riesgo para la población civil. “Si bien se está realizando una evaluación detallada, los primeros indicios indican que el objetivo fue alcanzado con éxito y todas nuestras aeronaves regresaron sanas y salvas”, agregó.

“Esta acción demuestra nuestro liderazgo en Reino Unido y nuestra determinación de trabajar codo a codo con nuestros aliados para acabar con cualquier resurgimiento de Estado Islámico y sus ideologías peligrosas y violentas en Oriente Próximo”, expresó. Agradecido por el “profesionalismo y el coraje” de sus socios, Haley ensalzó asimismo este operativo como una evidencia de que las Fuerzas Armadas de su país están listas para intensificar sus esfuerzos.