Galería | A troula e a retranca triunfan no Entroido Quente de Maceda
Galería | A troula e a retranca triunfan no Entroido Quente de Maceda | Miguel Ángel

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REFERENTE DO VERÁN

O Rally do Humor, a Batalla de Galos e os disfraces volveron converter o Entroido Quente en todo un referente estival

La Región
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Publicado: 25 jul 2026 - 20:25 Actualizado: 25 jul 2026 - 20:25

Maceda volveu demostrar onte que o espírito entroideiro non entende de calendarios nin se vive exclusivamente cada frío inverno. A vila acolleu este sábado o XVII Entroido Quente, cita organizada pola asociación homónima en colaboración co Concello que naceu para manter viva a chama da festa máis senlleira da provincia en pleno xullo. Veciños e visitantes botáronse ás rúas ben disfrazados, combinando o espírito do entroido tradicional cos pasarrúas, e maridado con inxentes cantidades de troula e retranca. Esteban Prol, da asociación, salientou que “por sorte non choveu e veu moita xente malia ser día festivo”.

A tarde botou a andar co Rally do Humor, outra cita que evoca a outro clásico dos eventos ourensáns. A diferenza da competición automovilística, en Maceda trátase dunha yincana con probas e pistas polo centro urbano no que competiron 17 equipos, con eliminatorias e final. En paralelo, os máis pequenos contaron coa súa versión, onde os xogos con auga refrescaron a tarde mentres a charanga BCB amenizaba as principais rúas macedás. Para cargar enerxías antes da noite, a barra da festa acolleu a habitual cea popular, desta vez cun menú a base de empanada e paella.

Rimas improvisadas

Un dos momentos máis aclamados foi a final da Batalla de Galos pola noite. Ata 16 rapeiros de diversos puntos de Galicia enfrontáronse recitando enxeñosas rimas e debidamente disfrazados. O peche dunha velada inesquecible correu a cargo dos concertos de Mekanika Rolling Band, os ritmos variados de Atacapaca e a sesión do DJ Paulo Seoane, intres no que os asistentes “sacaron o millo”, confirmando que o Entroido tamén é para o verán.

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