ACTIVIDADE ESTIVAL
IV Xuntanza de “Os do Fuelle”, a unión a través da música en Maceda
ACTIVIDADE ESTIVAL
Maceda prepárase para acoller o vindeiro venres, 23 de outubro, a IV Xuntanza da agrupación local “Os do Fuelle”. Esta cita consolidouse nos últimos anos como un verdadeiro referente de cohesión e comunidade grazas ao traballo incansable dos seus promotores por conectar con outros colectivos dos municipios veciños e espallar o interese pola música tradicional.
O evento, que arrincará ás 21,00 horas nas instalacións do restaurante A Dilixencia, non é un encontro illado. Tal e como explica Juan “Tito” González, director da agrupación anfitrioa, “a asociación ten unha actividade constante durante todo o ano”.
O responsable detalla que a xuntanza se concibe cunha periodicidade semestral: “Temos dúas citas fixas ao ano; a de primavera serve como quecemento antes da época estival, mentres que esta edición de outono funciona como un merecido peche a un verán cheo de actividade e actuacións por toda a provincia”.
Para esta cuarta edición, “Os do Fuelle” optaron por diversificar o cartel e traer propostas inéditas ao municipio. Segundo indicou González, “intentamos sempre traer grupos distintos que nunca viñeran, compartir música con outras formacións e dar a coñecer a música que nos soa a todos, a nosa música tradicional”. Deste xeito, ademais da agrupación organizadora, o encontro contará este ano coa participación das cantareiras de Zoadeira e cos cantos de taberna de Cuncas do Son.
Ambas agrupacións invitadas están vinculadas á Asociación Música e Cultura de Galicia, radicada na cidade de Ourense e dirixida por José do Pazo. Esta entidade conta cunha escola de música propia onde imparten clases de diversos instrumentos, banda de música, grupos de pandeiretas e de cantos de taberna. O nexo de unión entre “Os do Fuelle” e esta asociación ourensá reforzouse grazas a que algún alumno macedán tamén forma parte do colectivo capitalino.
A xuntanza incluirá unha cea de confraternización, cun menú estipulado en 15 euros, que require reserva previa debido ao aforo limitado. A expectación é máxima, pois a organización prevé bater marcas de asistencia con respecto a pasadas edicións, nas que se rexistraron arredor de 150 asistentes. “Este ano a cousa xa se vai saturar máis porque a día de hoxe xa hai 60 persoas de fóra, sen contar os preto de 70 que sumamos xa os grupos”, apuntou o director, o que anticipa unha participación que rondará as 130 persoas actualmente cos anotados e as agrupacións musicais.
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