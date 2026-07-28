¿Sabe usted que en el Certamen de Bandas de Gaitas de Manzaneda había un ourensano entre los madrileños?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, Jhonatan Ferreira juega en casa

Jhonatan Ferreira en el Certamen de Bandas de Gaitas de Manzaneda
Jhonatan Ferreira en el Certamen de Bandas de Gaitas de Manzaneda

¿Sabe usted que el XVII Certamen Celtibérico de Bandas de Gaitas volvió a reunir en la Estación de Montaña de Manzaneda a músicos de distintas partes de la Península y Baleares? ¿Que entre las formaciones premiadas estuvo The Talisker Band, agrupación madrileña de música celta y folk? ¿Que con ella participó el percusionista y gaiteiro ourensano Jhonatan Ferreira? ¿Que para él fue como “jugar en casa”?

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