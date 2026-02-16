¿Sabe usted que un cumpleaños feliz al son de la gaita se cantó en el Entroido en Manzaneda?
¿Sabe usted que el Entroido en Manzaneda es más que una gran fiesta? ¿Que es la convivencia de familia y vecinos? ¿Que este Domingo Gordo hubo tiempo hasta para que los participantes en la ronda de fulión cantaran el cumpleaños feliz? ¿Que Carlos Álvarez, con cara de sorprendido y felicidad, acababa soplando las velas en la tarta que sus hijas vestidas de mázcara le acercaban, con todo el fulión cantando al son de la gaita?
