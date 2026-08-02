La Estación de Montaña de Manzaneda completa la ocupación para el eclipse solar del 12 de agosto

La Estación de Montaña de Manzaneda, en A Pobra de Trives, ha completado todas las plazas de alojamiento para el programa especial organizado con motivo del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, visitantes procedentes de diferentes puntos de España han elegido Manzaneda para vivir el eclipse desde la montaña ourensana, situada a más de 1.700 metros de altitud y en un entorno con una contaminación lumínica "prácticamente inexistente".

Según ha detallado la Xunta, el programa preparado por la estación permitirá a los asistentes disfrutar de la observación del eclipse desde la parte alta de la estación, a la que se accederá mediante el telesilla turístico. A ello se sumará una completa programación de actividades para todas las edades.

Este evento supone "un paso más" en la apuesta conjunta por el turismo astronómico que impulsan la Estación de Montaña de Manzaneda y los ayuntamientos de A Pobra de Trives y Manzaneda. Un proyecto que, ha avanzado el Ejecutivo autonómico, "muy pronto alcanzará un nuevo hito" con la futura certificación del destino Starlight Ceos de Trives e Manzaneda.

Además, la cita astronómica tendrá lugar en una fecha "cargada de simbolismo" para el espacio, ya que se cumple un año del incendio del agosto pasado que afectó a la estación y a parte de su entorno. "La coincidencia de ambas fechas representa también un mensaje de recuperación, resiliencia y futuro", ha subrayado la Xunta.