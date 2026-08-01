¿Cómo se verá la corona solar en el eclipse total del 12 de agosto?

El superordenador de La Palma ha sido capaz de predecir cómo se verá la corona solar, la parte más externa del Sol, durante el eclipse total del próximo 12 de agosto, el primero de los tres grandes acontecimientos extraordinarios del denominado Trío de Eclipses.

En colaboración con el grupo de investigación Predictive Science Inc. de San Diego, California, el Instituto de Astrofísica de Canarias ha desarrollado la simulación y ha logrado reproducir con un alto nivel de detalle la estructura de la corona solar que será visible durante el fenómeno.

La corona solar está moldeada por los campos magnéticos de la superficie solar, de modo que, para construir la simulación, el equipo científico ha utilizado datos medidos continuamente por los satélites SDO de la NASA y Solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea. Pero, dado que no es posible observar la totalidad del Sol simultáneamente, el modelo reconstruye la distribución del campo magnético uniendo las observaciones tomadas franja a franja a lo largo de una rotación solar completa.

Con este mapa magnético de partida, el superordenador de La Palma ha resuelto las ecuaciones magnetohidrodinámicas altamente complejas para predecir cómo se formarán las estructuras y los rayos de la corona el día del eclipse.

Más allá de la predicción estética, este trabajo tiene un objetivo científico: desentrañar el problema del calentamiento coronal, una de las mayores incógnitas de la física solar y estelar.

Meteorología espacial

Mientras que la superficie del Sol se encuentra a unos 6.000 grados, la corona alcanza temperaturas de millones de grados.

Al comparar las imágenes reales capturadas durante el eclipse con la predicción numérica realizada antes del evento, los astrofísicos podrán evaluar la precisión de sus modelos, corregir las hipótesis del balance térmico y aprender qué procesos físicos dominan el calentamiento en esta parte del Sol, solo visible desde la Tierra en un eclipse total de solar.

Comprender la dinámica de la corona es importante para avanzar la meteorología espacial, ya que estas estructuras magnéticas influyen directamente en las tormentas solares que afectan a las redes de telecomunicaciones, los satélites en órbita y la tecnología en la Tierra.